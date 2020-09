MUHU UUDISSED ⟩ Oome õhta oo pidu

Tuleb välja et Muhu valdas oo inimesed oma eluga kõege änam rahul. Nõukest asja olli ilja aa iest jälle uuritud ja siis kindlaks tehtud. Neh, ja kui sa ikka vuatad seda Liiva linna, mis iga vuastaga uhkemaks lähäb, siis ep sua ju vastu vaielda kua mitte pooleskiid nõuksele arvamisele.

Neh, muailm oo seda uut imelikku tõbe jälle täis ja sellepärast oo ammuks paika suan, et sedakorda ep pieta pidu mitte kuskil ruumis sihes. Meitel ju nüid Liiva linnas suur ja uhke väljak. Mis sial viga oo pidu pidada. Seda änam, et ilmad oo paerss ikka nii irmus kenad et nõukstega ep täigid tuas passida mitte.