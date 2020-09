REPLIIK ⟩ Estonia hävitas meri, mitte allveelaev

See, mis on Estonia keres, pole mitte allveelaeva tekitatud auk – siis oleks näha jälgi muljumisest –, vaid korpuse rebend. Laev on pikk ega ole kogu pikkuses ühesuguse raskuse all. Kui laev põhja läheb ja põhi on ebatasane, tekib kukkumisega suure pinge tõttu rebend. Estoniast tehtud fotodelt on näha, et tegemist on korpuse rebendiga – torustik seal taga on ju terve.