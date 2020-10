JUHTKIRI ⟩ Rohkem selgust, palun

Saaremaa vallavalitsus on andnud valla hallatavatele asutustele suunised mitte planeerida suure osalejate arvuga avalikke üritusi, kus osaleb palju inimesi väljastpoolt. Just see, kui suur on suur üritus, tekitab korraldajates segadust. Samuti see, missugused üritused ja kohtumised siis on lubatud ja missugused keelatud. Kui eakate päev koos tantsupeoga ei lähe kohe mitte, kas eakate tantsuring on siis lubatud või keelatud? Kui siseruumides maski kanda on üksnes soovituslik, kui paljud üldse siis seda soovitust järgivad?