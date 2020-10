PEREKONDLIK NAKATUMINE ⟩ Saaremaal jälle neli koroonasse haigestunut juures

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on terviseameti teatel tänase seisuga ligi 260 inimest, kellest 31 on haigestunud.

Viimase ööpäeva jooksul suri Ida-Viru keskhaiglas koroonaviirusesse nakatunud 84-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 66 koroonasse nakatunud inimest.

Praeguse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks patsienti, uusi COVID-19 juhtumeid avati kolm. Tänaseks on haiglates lõpetatud 469 COVID-19 haigusjuhtumit 456 inimesega.

2. oktoobri seisuga on tervenenud 2675 inimest. Neist 2052 inimese (76,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 623 inimese puhul (23,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.