SAARLANE ⟩ Kaablikutt, kelle peas on kogu kesklinna elektrivõrk

Just nõnda ütleb Connecto Eesti, tema tööandja, enda kohta ning Priit juhib ettevõtte Saarte haru. Terve elu Saaremaal elanud, on ta küll ära käinud töö asjus ja ka lugematutel reisidel, kuid päriselt ära pole ta siit kunagi kippunud. Isegi kõrghariduse sai ta saarel kätte, kaugõppe vormis. Ikka samas valdkonnas, milles töögi käib. Priit on oma ala spetsialist selle kõige otsesemas mõttes.

"Paljud on küsinud, miks ma sel erialal töötan, aga mõlemad mu vanemad on side- ehk siis endise Eesti Telefoni töötajad. Olen poisikesest peale nende masinate ja kaablite vahel jooksnud ja see ehk on mõjutanud mu elukäiku," arutleb ta. Isa töötab endiselt insenerina, ema töötab nüüd hooldekodus.