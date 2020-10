MAA ELU ⟩ RMK taastas Saaremaal 13 ruutkilomeetrit pärandkooslusi

RMK looduskaitseosakonna keskkonnaspetsialisti Ants Animägi sõnul õnnestus valdav osa töid hästi. Üksikutes kohtades tekkisid probleemid rööbastega, mida nii suure töömahu juures võis ka eeldada. Enne raiete algust korrati töövõtjatele üle ja see on kirjas ka lepingutes, et tööd tuleb teha sobivate ilmastiku- ja pinnaseoludega, pinnast kahjustamata. Alati ei peetud sellest nõudest aga kinni ja nii tekkis siin-seal ikka materjali kokkuveol jälgi. Tööde lõpus rööpad tasandati. Paari aastaga jäljed taimestuvad ja muutuvad peaaegu tuvastamatuks, kinnitas Animägi.