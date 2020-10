Kavas on 13 lühifilmi Saksa ja Eesti filmiloojate loomingust. Bussifilmi eriprogrammi näidatakse kümnes kaugliinibussis, sealhulgas Tallinna–Kuressaare ja Tartu–Kuressaare liinil. Festivali korraldaja Indrek Jurtšenko sõnul arvestatakse filmide valikul seda, et vaatajaskonnas on kindlasti palju lapsi, mistõttu näidatakse perekeskseid ja vägivallata teoseid.