Algas kandideerimine Incapi 2250 euro suurusele stipendiumile

Incap Electronics Estonia tegevdirektori Greg Grace´i sõnul on stipendiumi eesmärk meelitada elektroonikatööstusesse järelkasvu ja tunnustada üht insenerialal õppivat noort. “Elektroonikatööstus on kasvav valdkond, inimesed kasutavad elektroonikat igapäevaselt üha enam, seetõttu vajab tööstus ka üha rohkem häid tippspetsialiste,” rääkis Grace.

SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi nõukogu esimees Robert Kiti sõnul on Arengufond kiireim sild tänase ettevõtja ning tema parima homse töötaja vahel. „Meie eesmärk on koguda ja vahendada toetusi TalTechis õppivatele noortele ning aidata seeläbi siinsetel ettevõtetel Eesti parimad töötajad üles leida,“ rääkis Kitt. „Edukaimad ettevõtted on need, mis viivad organiseeritud teadmised reaalsuseks. TalTechi Arengufond pakub selleks juba täna tõhusat võimalust,“ sõnas ta.