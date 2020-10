Perekondlik nakatumine tõi Saaremaale veel ühe koroonapositiivse

Saaremaa uue juhtumi puhul on tegemist perekondliku nakatumisega, teatas terviseamet. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 260 inimese, kellest 31 on haigestunud. Võimalik on eristada kahte kollet: nostalgiapäevade kuue haigestunuga Läänemaa kolle ning Saaremaa samuti kuue haigestunuga perekondlik kolle.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 53,05.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti neli patsienti, uusi COVID-19 juhtumeid avati viis. Tartu ülikooli kliinikumis suri koroonaviirusesse nakatunud 83-aastane naine, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Tänaseks on haiglates lõpetatud 473 COVID-19 haigusjuhtumit 460 inimesega.

3. oktoobri seisuga on tervenenud 2728 inimest. Neist 2088 inimese (76,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 640 inimese puhul (23,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.