Saarlased kutsuvad kõiki looduses ööd veetma

Idee pärineb Norra ürituselt Natt i Naturen, millest eelmisel aastal võttis osa üle 100 000 inimese. Sel aastal toimus see 5. septembril. "Norralastega võidu tegema ei hakka, aga 10.10.2020 on võimalus näidata, et ka meie oleme loodusrahvas. Kes osaleb, saab kingiks palju värsket õhku ja väga lähedalt öö hääli kuulata," märkis Matkaklubi Tõll ja Piret juhatuse liige Käthe Pihlak.

Magamine käib nt telgis või võrkkiiges või hoopis ilma peavarjuta. Kõik on teretulnud – nii need, kes pole kunagi varem öö läbi õues maganud kui ka need, kes sel hooajal kümneid või sadu öid tähtede all veetnud.

Kuidas saab osaleda?

"Öö looduses on see, kui magad oma peavarju all magamiskotis metsas, heinamaal või mere ääres, RMK telkimisalal, koduterrassil või naabri aias, mõnel kämpingu alal või turismitalu õues - kõik ühise (tähis)taeva all," märkis Pihlak. Kaasa peaks võtma ka soojad riided ja sööki-jooki. Kui ööbimiskoht võimaldab, võib teha lõket. "Kindlasti on väga mõnus laulda pillimängu saatel!"