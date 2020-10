LUGEJA KIRI ⟩ Liigutav sõprus

See foto tõi mulle taas meelde suurrepresseerimise 1949. aasta märtsis, kui Saaremaalt viidi Siberisse 1445 inimest. Nende seas oli ka 168 alla 10-aastast last. Üheaastane Juta Rahumeel, kes viidi Kärla vallast Jõempa külast koos oma ema ja kahe õega, suri küüdirongis teel Siberisse. Tema surnukeha visati rongist välja teadmata kohas.

Inimese hing on surematu. Selle sümboliks on ka kivist lapseskulptuur. Peame mäletama oma rahva minevikus toimunud kuritegusid, et elu oleks olevikus ja tulevikus humaansem.