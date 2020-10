MIHKEL KOPPEL ⟩ Turuhoone tuleb korda teha igal juhul

Restaureerimisarhitekt Mihkel Koppel. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaare vanalinnas on arhailisi rootsiaegseid kivimaju järele jäänud üksikuid, mistõttu enamik neist on nn numbrilised mälestised ehk eriti olulised riiklikud ehitismälestised. Turuhoone on üks neist majadest. Turuhoonega arhitektuurselt väärtuselt samaväärsed on 1663. aastal ehitatud sadamaait, raekoda, vaekoda.

Turuhoone on algselt olnud arvatavasti aadlielamu, kuna paikneb sisehoovis ning sel on rootsiaegse elamu tüüpi plaanilahendus. Hilisematel sajanditel on seda kasutatud pigem kaubandus- ja laopinnana, ka kadettide koolina.

1980. aastatel hoone rekonstrueeriti põhjalikult, sellele anti tagasi arvatav rootsiaegne välimus ning hoone sai 1980. aastate kontekstis moodsa sisekujunduse ja konstruktiivse lahenduse. 1980. aastate arhitektuurse lahenduse töötas välja kõrgetasemeline loominguline kollektiiv: L. Hansar, O. Noormägi, L. Mutso, V. Buldas, T. Jõever. Ehitustööd tegi Kingissepa restaureerimisvalitsus.

Aegunud tehnosüsteemid

Kuressaare linnavalitsus püüdis kümmekond aastat leida turuhoonele uut funktsiooni, sest hoone amortisatsioon ja omaaegsed tehnilised lahendused (soojustus, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, elekter) nõudsid hoone uuendamist. Samas oli kitsendav asjaolu hoone spetsiifiline ruumiprogramm ja see, et puudusid suured investeerimisvõimalused.

Rahvakeeli võib öelda, et hoone on külm – kasutatav ainult suvel, tehnosüsteemid aga ajast ja arust.

Praegu püüab Saaremaa vallavalitsus hoone rekonstrueerimist uuesti käima tõmmata. Toetusvõimalused on hetkel suurepärased – Norra rahastusmeetmest toetatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel avalike hoonete rekonstrueerimist. Sellest programmist antakse aga toetust eelkõige muinsuskaitseliste väärtuste säilitamiseks. Tõnu Sepp on koostanud muinsuskaitse eritingimused, kus hoone väärtused on väga hästi välja toodud. Vallaarhitekt Mark Grimitliht on teinud hoone kohta visiooni, et sinna paigutada Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala keskus.

Biosfääri programmiala üks eesmärke lisaks looduslikule mitmekesisusele on hoida ja eksponeerida saarte kultuuripärandit. Selles osas sobib ajalooline turuhoone muidugi suurepäraselt. Samas oleks keskusehooneks sobinud ka rida teisi kasutamata pindasid, näiteks raekoja või lossi pööningukorrus, tühjalt seisev endine politseimaja ehk Lööne mõisa koda jne. Keskusehoone võib aga vabalt olla ka turuhoone, kui see on võimalik toetuse abil korda teha ja funktsioneerima panna.

“Ovaalseid avasid mälestiste välisseintesse üldjuhul ei lubata teha, sest need oleksid mälestise üldise detailikäsitluse kõrval liiga dominantsed ja rohmakad.”

Mark Grimitlihti versioon hoonest on üsna lennukas, lähenetud on staar-arhitektuuri elementide lisamise teel ja välja pakutud interjööri ümberehitus – luues uue voolava näitusepinna läbi mitme tasapinna. Hoone tagafassaadile on tehtud ovaalsed avad ja katusele üle-elu-suurune ümaraken.

Selle visiooniga on üle sõidetud muidugi hoone muinsuskaitselistest väärtustest – isegi arhitektide ja sisearhitektide liidu ühisseisukoht kõlab, et "nõukogude ajast pärineva arhitektuuri ja sisearhitektuuri puhul on tegu olulise kihistusega meie arhitektuuripärandis. Peame oluliseks restaureerimisfilosoofia ja -ajaloo erinevatest käsitlustest lähtuvate hoonete ja interjööride säilitamist tähelepanuväärse osana Eesti arhitektuuriajaloost".