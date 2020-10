JUHTKIRI ⟩ Tondiloss, lobudik ja kolemaja

Sõna "tondiloss" kasutatakse tühjalt seisva räämas ja lagunenud maja kohta, nagu ka väljendit "kolemaja". Kuigi viimane on meie kõnepruugis üsna uus, leiab see aina uuesti kasutust. Räämas lobudike hulk, mida see sõna tähistab, väheneb ju visalt.