Saaremaale lisandus üks koroonapositiivne, kes tõi haiguse välismaalt

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 29 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 16 ning Tartumaale kolm uut koroonaviiruse juhtumit. Võrumaale ja Pärnumaale lisandus kaks ning Läänemaale ja Saaremaale üks uus juhtum. Kahel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 180 inimest, kellest 34 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on ürituse kolle Läänemaal (6 nakatunut) ja perekondlik kolle Saaremaal (6 nakatunut).