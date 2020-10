JUHTKIRI ⟩ Sel aastal tuleb ralli teisiti

Seekord on Kuressaare rallieelsel neljapäeval vaikne. Kui keskväljakul ei seisaks poodiumi ja sellel punast Ladat – rallimeistrite Vambola Ranna ja Ivo Vaheri auto koopiat –, siis ei pruugiks meeldegi tulla, et just sel nädalavahetusel leiab aset üks Saaremaa aasta tippsündmusi.

Paraku on tänavune koroona-aasta ja viiruse ennetamise abinõud pannud pitseri ka Saaremaa rallile. Paljud välisriikide sõitjad on otsustanud mitte tulla, kuna rallil osalemine tähendaks igal pool karantiini. Ära on jäetud populaarne linnakatse ja fännidele on suletud ka ralli hooldusala. Publik aga peab kiiruskatseid jälgides maski kandma. Rallisõpradel ei tasu aga meelt heita – 53. Saaremaa rallile on siiski oodata sadakonda ekipaaži ja kiiruskatseid on kavas üheksa. Elagu Saaremaa ralli!