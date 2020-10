SAARLANE ⟩ Sisulooja, kes teab, et pelgalt ilusana läbi ei löö

"Ühel päeval otsustasin tema ilusast materjalist seelikule käärid sisse lüüa ja oma Barbie nukule sellest uue kleidi õmmelda. Ema sellest plaanist muidugi just vaimustuses ei olnud, et nuku garderoobi arvelt pidi tema seelikusse suur auk tekkima, aga no mis sa teed, kui lapsel juba väikesest peale niisugused huvid on," naerab Triinu.