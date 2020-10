MAAILM ⟩ Kas Mihhail Gorbatšov eksis?

Läänes Gorbatšovi austatakse, kodumaal aga mitte eriti. Venemaal kritiseeritakse tema poliitikat veel praegugi. Viimastel nädalatel on eriti rünnatud tema rolli Saksamaa taasühinemise protsessis. Eelkõige heidetakse NLKP (Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei) viimasele peasekretärile ette, et ta andis liiga kergekäeliselt allkirja Saksamaa küsimuse lõpliku reguleerimise lepingule (sks k Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland), mida ajalookirjanduses tuntakse ka 2 + 4 lepingu nime all.