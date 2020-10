LIHTNE KÜSIMUS ⟩ Verston Holding OÜ ostab riigile kuuluva firma Eesti Teed. Mida see Saare maakonnas kaasa toob?

Esmane nähtav muudatus on ettevõtete koondamine ühise, Verstoni Ehituse kaubamärgi alla, mille tulemusel tekib sisuliselt uus, enam kui 300 töötajaga organisatsioon. Teine suurem eesmärk on jätkata teemadega, mis Verstoni jaoks ka täna olulised on: teenuste ja meeskonna arendamine ning tehnoloogiline innovatsioon, keskkonnasäästlike lahenduste juurutamine, kogukonna toetamine ja sellesse panustamine. Usume, et see pakub hulgaliselt väljakutseid ja võimalusi kõigile Verstoni ja Eesti Teede tänaste meeskondade liikmetele.