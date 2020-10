JUHTKIRI ⟩ Koroonalaine vol. 2?

Saaremaa ralli on siinsete ettevõtjate jaoks alati olnud aasta magusamaid aegu raha teenida. Eriti nüüd, pärast kevadist eriolukorda ja hiljem meelelahutusasutustele kehtestatud piiranguid. Andsid need ju ettevõtjatele hoobi, millest on raske toibuda.

Kuna Saaremaa ralli toob kokku hulga rahvast – tänavu küll vähem kui tavaliselt –, on mõistetav ettevõtjate soov võimalikult paljud neist oma asutusse pidutsema meelitada. Ning hoolitseda selle eest, et klient kuiva suuga ehk oma kassa tühjaks ei jääks.

Hoiatavaid näiteid selle kohta, kuidas just baaridest on alguse saanud vägev koroonakolle, jagub mandril juba küllaga. Kes saab täie kindlusega öelda, et rallinädalavahetus koroonasse nakatunuid meie klubidesse-baaridesse-kõrtsidesse pidutsema ei too?