JUHTKIRI ⟩ Kadunud räime otsinguil

Kalateadlased oskavad õnneks olukorda seletada ning uudised on nagu ikka – head ja halvad. Hea uudis on, et väga suurt rolli mängis keeruline ilm, mis räime kudema suundumise üpris keeruliseks muutis. See ei pruugi järgmisel aastal enam korduda. Halb uudis on, et Läänemerest liigub Saaremaa poole vähe räime. Sellel on omad kaugemale ulatuvad põhjused. Üks neist on kindlasti see, et kalajahutehased ei hooli kala mõõtudest ning tehastele müügiks püütakse palju väikest noorräime.