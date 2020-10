ERKI AAVIK ⟩ Kuidas keel meid lollimaks teeb

Hiljaaegu kirjutasin Saarte Hääles rumaluse lastest (11. augusti Saarte Hääl), lollustest, mis sünnivad ühtviisi nii valitsejate kui ka valijate peast. Tõin näideteks poliitikute soovi inimeste kirju sisuliselt lugema hakata, kinnisvaramaaklerite soovi oma äri ja töö kinniseks klubiks muuta (st lubada kinnisvara-alal tegutseda vaid neil, kellele juba tegutsevad tegelased ehk konkurendid selleks loa annavad). Kolmandaks lolluseks oli selles kirjatükis arvamus, nagu saaks ja peaks kellegi seksuaalseid eelistusi keelama, piirama, suunama.

Selle looga rikkusin oma igapäevast elurütmi, sest hakkasin taas ümbritsevat palju kriitilisemalt nägema. Olen nimelt aastaid harjutanud India, Nepaali, Tiibeti ja üldse selle kandi joogide suhtumist: "Don’t judge, be aware!" – ära mõista kohut (ehk ära anna hinnanguid), võta teadmiseks! Seda selleks, et küpsemas eas enam mitte maailmaparandamise, vaid mõne lihtsama ja tulemuslikuma asjaga tegeleda. Aga...

Viljad, köögis kasvanud?

Nagu öeldud, nihutas see kirjatükk ja eriti lugejate tagasiside taas fookusesse nii palju asjatut lollust, et nende – esimesena silma hakanud ja meelde tulnud lauslolluste – üleslugemine võtab kogu Saarte Hääle aasta lõpuni jäänud leheruumi. Seetõttu jagan vaid leebemaid tähelepanekuid ja neidki pigem üldistustena.

Sissejuhatuseks. Kui paljud maitsvad loodusannid, mida me puuviljadeks nimetame, tegelikult üldse puu otsas ei kasva?

Olgu, mõne asjaga on lihtne nõustuda, kuigi... Näiteks kogu põllult ja peenralt pärit söödavat kraami, mis ei olnud marjad ega puuviljad, nimetati juurviljadeks. Siis panid mõned mõjukad või otsustajad tähele, et kõik, mida nii nimetatakse, ei kasva sugugi maa sees ja ei olegi juurikad. No näiteks kõrvits. Ja siis võeti kasutusele sõna "köögivili", "köögiviljad". Ajab asja ära ja on omamoodi suupäranegi, aga ega kõrvits, oad, herned, porru ja baklažaan ju köögis kasva! Las need köögiviljad siiski olla, sest üldiselt mõeldakse nende all kogu kupatust, ka maa-aluseid ehk juurvilju, kõike, mida sööme ja mis pole magus.

Mõnikümmend aastat tagasi, aga igal juhul juba meie oma riigis, otsustasid asjaomased isikud muuta terve hulga lindude ametlikke (!) nimesid. (Mis teeb ühest kõnekeelsest sõnast või väljendist "ametliku" – jäägu see lollus omaette arutelu teemaks.) Teiste hulgas kuulutati põldpüü kehtetuks ja nurmkana kehtivaks. Nimest sõltumata – Eesti aasta lind 2013 põldpüü-nurmkana on üks igavene tore tegelane. Õieti – nemad on, sest üksiku põldpüü (või oli see nüüd nurmkana?!) nägemine teeb meele kurvaks: mis teistega juhtunud on?! Nurmkanad (või ... põldpüüd) on ikka alati pundis, pesakonnana, sellised väikesed kiirustavat vanamemmekest meenutavad asjalikud sebijad, kes hästi kokku harjutanud ansamblina võrrrrdi! tülitaja eest putku lendavad.

"Selle asemel, et suupäraseks ja seoseid loovaks saanud sõnad ära kaotada ja uued, sageli kunstlikud asemele otsida, võiks korrastada just ajale jalgu jäänud nimetusi."