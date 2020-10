POSITIIVNE ⟩ Saaremaal lisandus üks koroonahaige perekondliku nakatumise teel

Saaremaale lisandunud nakatunu on seotud varasema, Soomest sisse toodud juhtumiga ja tegu on viiruse levikuga samas perekonnas. Nakatunu on eelmisest nädalast olnud eneseisolatsioonis.

Hiiumaale toodi juhtum sisse Venemaalt. Pärnumaa nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 54 inimest, kellest 21 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on üks perekondlik kolle Saaremaal (kuus nakatunut).

Terviseamet teatas, et Eesti inimesed on olnud tublid, seni kehtestatud piirangud on toiminud.

Oleme olnud tublid, kuid ärme kaota valvsust. Kehtestatud piirangud on seni toiminud ja viiruse levik on stabiilne. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas. Ühise pingutusega saame tõkestada viiruse levikut ja jätkata oma tavapärase eluga.

Puhka koolivaheajal Eestis. Välisreisid lükka koroonaviiruse kõrge leviku tõttu teistes riikides edasi. Euroopa riikides koroonaviirusesse nakatumine jätkuvalt kasvab. Arvesta, et reisisihtkohtades võivad kehtida erinevad piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav.

Kui reisimine on vältimatu, siis tuleb arvestada isolatsioonikohustusega, mille alternatiivina võib teha kaks testi nädalase vahega ning kui tulemused on negatiivsed, võib jätkata tavapärast elu.

Kui tööandja otsusel on vajalik täita edasilükkamatuid tööülesandeid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist. Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse testi tulemuse saamist.

Kanna maski! Mask on täiendav kaitse lisaks distantsi hoidmisele, heale hügieenile ja mobiilirakendusele HOIA. Maskiga kata nii nina kui ka suu.