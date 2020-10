Meeli Lauk ⟩ Naised, minge rinnavähi sõeluuringule!

Tean inimesi, kes pärast vähidiagnoosi saamist ütlevad, et ei lähe ravile. Nad on šokis ja kardavad, et eesootav teekond on liiga vaevaline. Mõistan neid, ent olen püüdnud neid siiski ümber veenda. Ühe puhul see õnnestub, teise puhul mitte.

Piirangutega harjub

Tõsi ta on – elu pärast vähidiagnoosi on hoopis midagi muud kui enne. Rahmeldama harjunud, olen pidanud leppima mõningaste piirangutega oma igapäevastes tegemistes. Näiteks ei tohi ma tõsta üle 2 kg raskusi – suure pere emana on seda aga väga keeruline järgida. Samas – need on piirangud, millega lihtsalt tuleb kohaneda. Elada nendega ju saab.

Lõikusel eemaldati mu vasak rind ning hiljem lasin tekkinud seljavaevuste tõttu eemaldada ka teise rinna. Rinna taastamise operatsiooni ma teha ei plaani – võimaluse tõttu, et see ebaõnnestub või tuleb kasvaja tagasi. Samuti põhjusel, et olen juba üle viiekümnene nelja lapse ema – nii ei ole see ilusate rindade teema enam minu jaoks oluline. Et naiselik välja näha, kannan kehaväliseid silikoonist proteese – need on mugavad ja ka vastav pesu on ilus.

Kiiritusravi lõppes mul 2017. aastal. Praegu käin kontrollis iga poole aasta tagant.

Hormoonravi saab läbi 2022. Tunnistan – ma ei tea, mis saab edasi. Küll aga on mulle tähtis see, et saan elada, tunda rõõmu oma lähedastest ja olla toeks neile, kes abi vajavad.