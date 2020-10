Sellest on möödas juba palju aega, kui liiklusmõrvas Saaremaal hukkus kolm (!) inimest. Üks neist oli alles nii väike, et polnud veel käimagi õppinud. Süüdlane on Andres Reinart. Vana inglise vanasõna ütleb: "Kuidas tegu, nõnda tasu." Kas ja millise karistuse sai Andres Reinart? Seda otsust tahavad teada väga paljud inimesed.