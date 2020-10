JUHTKIRI ⟩ Kuldse tooniga kruvid

Siit jääb mulje, nagu oleks arhitektuurne lahendus juba ette paika pandud ja see peab tulema detailides täpselt selline, nagu vallaarhitekt seda näinud on.

Lugedes Sääre tehnohoone projekteerimis- ja ehitushanke lähtematerjale, on seal kirjas, et oodatakse arhitektuurset lahendust. Samas on eskiiside tasandil ära toodud hoonete kujud, mahud, mööbli väljanägemine ja materjalid kuni põrandaliistu kõrguseni või teiste eelpool mainitud kuldsete detailideni välja.

Jääb arusaamatuks, et millist arhitektuurset lahendust peaks siis hankel osaleja veel pakkuma.

Saaremaal pole see esimene kord, kus kirjutatakse täpselt ette, mida peab tegema. Arhitektid on varemgi kurtnud, et oodatavad tulemused antakse neile juba detailides ette.