JUHTKIRI ⟩ Lapsed lakmuspaberiks

Elamuskeskused on Eestis tõusev trend. Niisama muuseum ei paelu tänapäeva noori, ikka on vaja käsi külge panna. Kahjuks kehtib ka reegel, et mida vähem tuleb süveneda, seda parem. WOW-keskuses peaks olema tegemist igale vanusele. Nagu avamisel nenditi, et kui lastel on tore, on rõõmsad ka vanemad. Kas nüüd vaid trikiga väide (et lapsed on lihtsalt silma alt ära), aga keskuses võib ka isas-emas tärgata lapselik tuhin erinevaid atraktsioone proovida. Selliste keskuste lakmuseks on lapsed. Neid ära ei peta ning kui lastel on igav, siis pole keskus oma eesmärki täitnud.