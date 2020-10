MAAILM ⟩ Koroonaviiruse teine laine Saksamaal alles algab

Koroonaviiruse positiivsete testide arv kasvab Saksamaal iga päevaga. Esinedes hiljuti DW uudistesaates, säilitas füüsikuharidusega kantsler Angela Merkel vähemalt väliselt stoilise rahu. Ta ütles: "Kui sündmused arenevad samamoodi ka edaspidi, siis võib juhtuda, et jõuludeks oleme saavutanud taseme, kus meil on enam kui 19 000 nakatunut ööpäevas."

Seega on suur tõenäosus, et koroonaviiruse teine laine saab olema hullem esimesest, mis tabas Saksamaad märtsis-aprillis ning halvas kogu riigis majandus- ja ühiskonnaelu. Sellest hoolimata ei räägitud aga selle nädala esimesel poolel toimunud Saksamaa valitsuse istungil kordagi riigi täielikust sulgemisest. DW andmetel on praegu Saksa valitsuse peamine eesmärk säilitada tavapärane igapäevaelu. Mitteametlikult olevat isegi jagatud soovitust, et mis ka ei juhtuks, kuid üldhariduskoolid ja ülikoolid peavad edasi töötama.