Kevadel hukkus Saaremaal kariloomi tavalisest rohkem

Selle aasta üheksa kuuga leidis Saaremaal otsa või jäi kadunuks kokku 638 piima- ja lihaveist, mida on märgatavalt rohkem kui eelneval neljal aastal. Eelmisel aastal kaotas üheksa kuuga elu või jäi kadunuks kokku 517 veist. Miks loomade suremus tänavu kõrgem on, otsest vastust pole. Loomade arv maakonnas püsib juba mitu aastat enam-vähem sama, piimakarjades on üle viie tuhande looma ja lihakarjades üle kümne tuhande looma.