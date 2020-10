VEEL ÜKS NAKATUNU ⟩ Saaremaale lisandus taas üks koroonapositiivne

Kus ja kuidas haigestunu nakatus, on terviseameti andmeil alles täpsustamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 62 inimest, kellest 17 on haigestunud.

17. oktoobri hommikuse seisuga viibib üle Eestis haiglas 30 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti neli inimest, kaks inimest viidi üle mitte COVID-19 osakonda ning üks inimene viidi Ida-Viru keskhaiglast teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kaks. Kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Tänaseks on haiglates lõpetatud 513 COVID-19 haigusjuhtumit 499 inimesega.