JUHTKIRI ⟩ Märgiline mõis

Tänaseks on Pilguse mõis 20 aastat Saaremaa turismi- ja toiduturul tegija olnud. Seda on kiidetud ja esile tõstetud. Kuid ikka ja jälle jõutakse välja selleni, et see koht on kuulsa meresõitja lapsepõlvemaa. Seda fakti ei saa keegi ümber lükata, vaieldagu kui palju tahes, et kas noore mehena Kroonlinna sõjakooli saadetud tulevane maadeuurija Saaremaast üldse midagi mäletas.