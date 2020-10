VASTUKAJA ⟩ Elamu rajamise takistamine oleks diskrimineerimine

Marili Niits FOTO: Saarte Hääl

Psüühilise erivajadusega inimesi on Kuressaares oluliselt rohkem kui need 24, kes sinna majja elama asuvad.

Psüühilise erivajadusega inimesi on 4% Eesti elanikkonnast. Arvestuslikult tähendab see, et Kuressaares on üle 500 psüühilise erivajadusega inimese.

Seega võivad lapsed erivajadusega inimesi kohata kõikjal linnas liikudes ja nendel teemadel koolis rääkimine on väga tervitatav.

Kindlasti soovime kooliperega kohtuda ja koos kortermaja rajajaga vastata küsimustele nii maja kui ka selle elanike kohta.

Teine küsimus puudutab maja ehitamise takistamist või sellest keeldumist.

Õiguskantsler on varem toonitanud, et kui kohalik omavalitsus takistab elamu rajamist elanike erivajadustest tulenevalt, on see põhiseadusega vastuolus ja diskrimineeriks erivajadusega inimesi.

Marili Niits, sotsiaalala abivallavanem

Ettepanek avab võimaluse aruteludeks

Helle Kahm FOTO: Saarte Hääl

Tuleb tunnistada, et meie õpilaste vanemad ja haridussüsteem tervikuna vajab rohkem teavitustööd ja kaasamist, et paremini mõista vaimse tervise valdkonda, psüühiliste erivajadustega inimeste võimalusi ja õigusi.

Pean tunnistama, et minul isiklikult oli väga kahju seda ettepanekut lugeda, aga teisalt avab see võimaluse diskussiooniks ja aruteludeks.

Helle Kahm, Saaremaa haridusvaldkonna abivallavanem

Meie kliendid ei ole süüdimatud

Katrin Pärgmäe FOTO: Saarte Hääl

Ma täpsustaksin ühte väga olulist fakti – meie kliendid ei ole süüdimatud, vaid osa neist on piiratud teovõimega. Need on kaks väga erinevat asja.

Piiratud teovõime on seotud raha kasutamise ja lepingute tegemisega – inimene ei saa ilma eestkostja nõusolekuta teha lepinguid, abielluda, valimas käia, raha kasutada jne.

Näiteks kõik kuni 18-aastased inimesed on samuti piiratud teovõimega.

Süüdimatus on kriminaalõiguse mõiste ja tähendab seda, kas inimene vastutab oma tegude eest. Nendest inimestest, kes lähevad Kuressaarde, ei ole kohus mitte kedagi tunnistanud süüdimatuks. Ka Sõmera Kodus ei ela ühtegi psüühilise erivajadusega inimest, kes oleks süüdimatuks tunnistatud.