MUHU UUDISSED ⟩ Kui väljas oo pime, suab ingevalgusest elatud

Aga kui omingu seda külman õuet sai vahitud, siis äkist lõi mõte pähä, et inä kus mual juba vuasta omadega oo. Selle nädali lõppus kukutse jälle kellusid kierma ja siis oo juba õhta tüölt kojo tulemise aaks varsi nii pime, et põle mitte mingitsugust vahet, mis karva nie lillelehed pial oo ja ons neid änam üldse pial. Jäeb paljast oodata, et jõululaupast akkab uiest pissitassa valgemaks vädama. Aga kuni sõnnamuani piab nüid ingevalgusest elama. Õnneks seda pakutse sii ning sial.