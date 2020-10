JUHTKIRI ⟩ Lugemine on privileeg

Kurb mõelda, kui palju oleks näiteks jõudnud lugeda ajal, mil telefonis Facebooki uudistevoogu kerisid ja sellest grammigi elamust ei saanud. Paraku kõik nii ei mõtle. Paljude jaoks on lugemine ajaraisk. Niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi.

Öeldakse, et tänapäeva lapsed ei loe. Uuringud on kindlaks teinud, et lapsed loevad just nii palju, kui neile eeskuju antakse.