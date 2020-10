Vastukaja ⟩ Kindlasti ei ole eesmärk lõhkuda praegust süsteemi

Keskseks teemaks on koduhooldajate töökorraldus ja arusaam ning kuivõrd on neil õigus – ilma otsest juhti teavitamata – omavahelisi kokkuleppeid teha. Kui kokkulepped on kooskõlas sotsiaaltööspetsialisti ja teenuse kasutajaga koostöös koostatud hooldusplaaniga ning Kuressaare Hoolekande töökorraldusega, on koduhooldajatel selleks täielik õigus.