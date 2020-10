TalTechi rektor: kõrgharidus saarelt ei kao

Rektor Tiit Land märkis, et teadustegevust Kuressaares ei saa vaadata lahus kõrghariduse andmisest, sest õpe ülikoolis on teaduspõhine. “Õppejõud on hea siis, kui ta teeb teadust, ja hea teadlane peaks ka õpetama. Ja tänapäeva magistritööd on ka juba pigem teadustööd,” lausus ta.

Jutte õppekavade kokkutõmbamisest Kuressaares tuleb Landi sõnul vaadata muudatuste võtmes. “See on ülikoolisisene iga-aastane dünaamiline protsess. Midagi võtame ära, aga avame ka uusi. Saaremaal on pikem visioon meretoorme väärindamine ja plaan koostada ka sellealane õppekava. Olemasolevad vaatame üle. Mis puudutab ettevõtluse osa, siis see kindlasti jääb,” rääkis Land.

Rektor ütles, et ülikooli eesmärk Saaremaal on laienda koostööd kohalike ettevõtetega, aga ka teadusgrupi suurendamine, järeldoktorite arvu suurendamine ja rahvusvahelise haarde laiendamine. Ta lisas, et väikelaevaehituse kompetentsikeskus on tänaseks ainus riikliku tähtsusega teadustaristuobjekt väljaspool Tallinna ja Tartut. Ülikool ja Eesti riik on teinud sinna suuri investeeringuid ja plaanivad neid ka edaspidi. Näiteks on kavas praegust 60-meetrist katsebasseini pikendada 30 meetri võrra, mis lubaks siia katsetamiseks tuua veel suuremate laevade mudeleid. Landi sõnul peaks ehitusplaan teoks saama viie aasta jooksul.

Lähiaastail viiakse meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamiseks ellu projekt “SCC 2.0”.