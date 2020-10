JUHTKIRI ⟩ Surma hinda küsi surnutelt

Iga surmaga lõppenud õnnetus on traagiline. Eriti rängalt mõjuvad aga juhtumid, kus hukkuvad lapsed. Liiklusõnnetus Kaali teeristis, kus sai hetkega surma ühe perekonna kolm liiget – ema, tütar ja tütretütar –, tundub aga ilmvõimatu unenäona. Nii julm ei saa ju saatus ometi olla! Kuid tuleb välja, et on.

Purjuspäi ja kihutades õnnetuse põhjustanud juht tunnistab süüd. Aga prokurör soovib enamat. Ning on surmakutsarit mõrvas süüdistades loomas kohtupretsedenti. Õigusemõistjaile paneb see täiendava koormuse, sest just nagu selgesse võrrandisse on toodud muutuja, mille olemasolu või puudumine muudab kogu lahendit. Hukkunuid ei saa paraku tagasi ei ühel ega teisel juhul.