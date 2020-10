Kõlab liiga poeetiliselt, aga see on puhtalt austusest Saaremaa vastu. Pühajärvel on hästi välja tulnud. Nüüd aga mõtlesin enne kümme korda, kui otsuse tegin, ent võin öelda, et see oli väga hea samm. Male on nii sport kui ka kultuur ja sobib Saaremaa visiitkaardiks hästi. Paari nädala jooksul saadud tagasiside kohta võin öelda, et juba esimene turniir täitis seda rolli hästi. Julgelt tulevikule vastu! Kõik sponsorid olid nõus ja tulid hästi kaasa, edaspidi saab see vaid paremaks ja suuremaks minna ning sellest võib kujuneda korralik Saaremaa bränd.