MAAILM ⟩ Rannast kašelotiokset leidnud kalur sai rikkaks

Oktoobri alguses kinnitas ülikooli teadur Cheng Shi-Yie, et rannast leitud kivi on tegelikult ambra. Ta lisas, et see on väga haruldane ja väärtuslik leid, mille hind võib turul olla kuni kuus miljonit Taiwani dollarit (ligi 177 165 eurot). Ambratüki leidnud Li ütles, et kavatseb kivi maha müüa ja kasutada raha perekonna kulude katteks.