MAAILM ⟩ Mis põhjustas Hruštšovi ajaloolise vihahoo?

Nõukogude Liidu kunagist liidrit Nikita Hruštšovi meenutatakse enamasti kui äärmiselt tasakaalutut ja kergesti ärrituvat meest. Sageli tuuakse selle väite kinnituseks kuus aastakümmet tagasi aset leidnud vahejuhtum, kui Hruštšov New Yorgis ÜRO peaassamblee istungjärgul esinedes sedavõrd vihaseks sai, et hakkas kingaga vastu kõnepulti taguma.

Kas see oli nii aga ka tegelikult? Ühed räägivad, et Hruštšov tõepoolest võttis kinga jalast ja kukkus sellega vehkima, teised ütlevad, et king tuli tal jalast õnnetu juhuse tõttu. Vaid üks on kindel – Hruštšov oli tõepoolest väga vihane. Mis siis teda sedavõrd ärritas? Sellele küsimusele on püüdnud vastust leida ajakirjanik Antonia Kleikamp, kirjutades sellest Saksamaa juhtivas päevalehes Die Welt.