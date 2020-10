LAPSED ⟩ Kallid, paid ja pihustatav kollitõrje: pimedahirmu saab nipiga maandada

Rajaleidja psühholoogi Eveli Kallase sõnul on pimeduse kartus 3–8aastaste hulgas üks levinumaid hirme. “Väiksel inimesel on vähe kogemusi erinevates olukordades toimetulekuks ning see põhjustabki ärevust ja hirmu. Teatud olukordades võib hirm olla ka kaitsemehhanismiks, näidates, millega me veel ei oska või ei suuda toime tulla.” Psühholoog lisab, et hirmuga tegelemisel peab vanem liikuma mudilase tempos ning lapsevanema ülesanne on luua lapsele kindlustunnet pakkuv ja turvaline maailmapilt. Vanemad peaksid seejuures jääma rahulikuks ja andma sellega lapsele märku, et millegi kartmine on normaalne.