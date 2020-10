JUHTKIRI ⟩ Valed ja statistika?

Tänasest Saarte Häälest leiab lugeja ülevaate sellest, kuidas on muutunud aastaga Saaremaa ja Muhu maa hind. Just maa, mitte majade või korterite väärtus. Võrdlus näitab, et muutused on vägagi märgatavad. Saaremaal tehti üheksa kuuga müügitehinguid poole rohkem kui 2019. aastal kokku. Muhu saare maa läks aga kevadise koroonapuhangu järel eriti hinda.