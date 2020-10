Aasta isa kandidaate saab esitada pühapäevani

Saare maakonna aasta isa peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kolm last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed.

Aasta isa valivad naiskodukaitse Saaremaa ringkonna juhatus, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik, esindajad Kadi raadiost ja Saarte Häälest ning Saaremaa vallavalitsusest. Samuti on otsustamisse kaasatud varasemate aasta emade ja isade esindaja.

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees ütles, et seni on Saare maakonna aasta isa kandidaatide esitamisega seoses tulnud lastelt palju armsaid lugusid oma isade kohta, samuti on oma tähelepanekuid headest isadest edastanud ka töökollektiivid.

"Isa kohta iseloomustuse kirjutamine ja tema kandidaadiks esitamine annab hea võimaluse oma isa peale sügavamalt mõelda," lausus Paomees. "Ja kui oled korra oma mõtted sel teemal kirja pannud, siis on neid mõtteid ehk kergem ka päriselt oma isale edasi ütelda. Või miks mitte seesama kiri oma isale edastada." Ta lisas, et tihtilugu ei oska inimesed sõnades edasi anda seda, mida nad mõtlevad või tunnevad, ning kiri on selleks suurepärane võimalus.

"Kui kandidaati puudutav info ja lugu meieni jõuab, siis hakkavad otsustamisel mängima detailid. Meist paljude isad on head ja tublid, aga kui loosse on sisse kirjutatud ning rõhutatud ka detaile – näiteks et isa õpetas sporti või puutööd tegema, ta on jaganud mingit oma elutarkust ja õpetanud lastele elus olulist ning pakkunud neile vajalikel hetkedel tuge –, annab see parema ülevaate ja võib otsustamisel kaasa aidata," rääkis Pao-mees.