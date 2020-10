INTERVJUU ⟩ Kristel Aaslaid: tundsin, et pean saart ka kaugelt armastama

Jah! Raamatupoes on viimasel ajal läinud nii, et ma ei saa ringi käia, ilma et sealt midagi kaasa ei tuleks. Kuigi modernne liikumine on see, et mida vähem asju, seda parem, siis raamatute suhtes tundub nii, et mida rohkem, seda parem. Mul pole palju aega lugeda, aga raamatute olemasolek kodus riiulis – see on jäänud hinge nagu lapsepõlveromantika. See peab olema mõjutus sellest, et lapsepõlves vanavanemate juures oli palju raamatuid ja tegime võistlust, kes suudab suve jooksul kõige rohkem raamatuid läbi lugeda. Päeval ajasime karjamaal lehmi taga ja õhtuti või vihmastel päevadel mängisime kaarte ja lugesime raamatuid.