TÄPSUSTUS ⟩ Ükski taotleja külarahast ilma ei jää

Abivallavanem Kristiina Maripuu. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Seni oli külaraha kogusumma 40 000 eurot jagatud viisil, et külaraha broneeriti absoluutselt kõigile Saaremaa valla küladele, olenemata sellest, kas küla raha taotleb või mitte. Praktikas tähendas see seda, et enam kui pooled külad külaraha ei taotlenud ja see toetussumma jäi eelarves lihtsalt kasutuseta.

Paremaks lahenduseks oleks see, kui anda külaraha taotlemiseks aegsasti ette kindel tähtaeg ning seejärel jagada külaraha kogusumma kõigi taotlejate vahel – arvestades toetuse suuruse määramisel endiselt ka seda, kui palju elanikke külas elab. Seega ei jääks ükski külaraha taotleja külarahast ilma, küll aga saaks külaraha toetussumma ühe küla kohta olla edaspidi senisest suurem. Külaraha taotlemise ainsaks eelduseks on, et külal oleks kehtivate volitustega külavanem. Külaraha ja teiste külaelu puudutavate teemade kohta saab arvamust avaldada 31. oktoobrini avatud küsitluses https://tinyurl.com/saaremaavald.