"Üldiselt on raha tagasisaamine selliste petuskeemide puhul väga vähetõenäoline," on küberkuritegude uurimisega tegeleva Kuressaare politseiniku kurb sõnum ohvritele.

Juhtivuurija Priit Sepp ütles Saarte Häälele, et Saaremaal on sel aastal algatatud veebikuritegude uurimiseks 24 kriminaalasja. Saarlastele küberkuritegevusega tekitatud rahaline kahju on 160 000 eurot.