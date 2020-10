JUHTKIRI ⟩ Valge laeva ootuses

Laevareisid Mõntu–Ventspilsi vahel said otsa juba tosin aastat tagasi. Sestsaadik jagub neid, kes pikisilmi nende taastumist ootavad. Niisugune soov on mõistetav – mõnetunnine laevasõit on ju ajavõit võrreldes teekonnaga, mis kulub saarelt mandrile ja sealt üle riigipiiri jõudmiseks. Kuna ka Läti turistide silmis on Saaremaa hinnatud sihtkoht, kuluks võimalus kiiresti kohale jõuda neilegi marjaks.