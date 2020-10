KALLE LAANET ⟩ Kuidas kassi puu otsast alla meelitada

Eesti päästeala töötajate ametiühing pöördus riigikogu riigikaitsekomisjoni poole üleskutsega, et poliitikud võiksid mõnikord oma lubadusi pidada. Mõnele poliitikule võib see mõte oma originaalsuses isegi meeldima hakata...

Mure ise ei ole muidugi originaalne: väikesed ja aastateks külmutatud palgad. Mitte et tervishoidu ja hariduse andmist küllaga rahastataks, kuid asjad vähemalt liiguvad. Vähehaaval. Aga mis saab päästjate palkadest? Ja lubadustest?

Päästjate näod olid möödunudkevadise valitsuse tegemise ajal naerukil, kuna Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna sõlmitud valitsusliidu aluspõhimõtted aastaiks 2019–2023 lubasid päästjate palgatõusu.

Ununes aastaid kestnud ebaõiglus, mis on teinud päästjatest siseturvalisuse valdkonna kõige madalamalt tasustatud töötajad. Lootusrikkalt päästeti, demineeriti, abistati hätta sattunud inimesi, korraldati kohalike omavalitsuste kriisitegevusi, õpetati varjuma ja – vaata et veel kõige tähtsam – värske innuga ennetati ja õpetati õnnetusi ennetama.

Ja siis sai valitsuselt riigikogule töötamiseks antud eelarve eelnõust lugeda, et pikalt oodatud palgatõusu ei tule, see lükkub määramatusse. Kas päästjad riputasid kindad varna ja läksid koju? Ei, nad jätkavad kohusetundlikult oma tööd, kuigi on oht, et peagi tuleb varna riputada hambad.

Tärkas pisike lootuskiir

Ometi tärkas mul päästjate osas väike lootusekiir, järgmise analoogi najal. Valitsus jättis sellesama riigikogule üleantud 2021. aasta eelarve eelnõust välja põllumeestele mõeldud üleminekutoetused – raha, mis peaks mõnevõrra tasandama erinevust Lääne-Euroopa põllumeestele makstavate suurte toetuste ja meie kiviste kündide harimisel abiks antava pisku vahel.

Esialgu tekkis küsimus, et kas meie tänased valitsejad on tõesti nii julged ja ülbed, et sülitavad nii suurele osale valijatest suisa avalikult... noh, mitte just näkku, aga saapanina peale küll? Siis aga loobusin lihtsa lehelugeja ja vagura valija mõtteviisist ning vedasin paari veteranpoliitikuga kihla, et peagi kuuleme, kuidas üks või teine erakond kõhtu punnitades kuulutab, et "meie ajame selle asja korda". Ei läinudki kaua, kui poliitik-ajakirjanik Kalle Muuli ühes raadiosaates deklareeris, et Isamaa likvideerib selle ebaõigluse. Igivana nõks – ise probleem luua ja see siis aplombiga lahendada.

Kas ehk tehakse päästevaldkonna palkade ja üldse rahastamisega sedasama vigurit? Sellised lapsemeelsed mängud on oma inimeste asja ajamisel loomulikult nõmedad, labased, lubamatud, kuid pole ju tähtis, mis värvi kass on, kui ta hiiri püüab. Ehk – las sebivad, kui lõpuks ikkagi asi kuidagi joone peale aetakse. Kas aga aetakse?