LUGEJA KIRI ⟩ NoDi ärgitas noori maailma paremaks muutma

NoDi eesmärk on edendada disainiharidust – ärgitada noori maailma paremaks muutma, luues enneolematuid lahendusi. Nii olidki selle konkursi fookuses loovus, meeskonnatöö ja disainerlik mõtteviis.

Seekordse, viienda ürituse teema oli kiiresti muutuv maailm ning kuidas see kujundab meie käitumist, kultuuri ja igapäevast elu. Mis on see, mis muutusi esile kutsub? Kuidas tekib uus reaalsus ja kuidas seda ise luua?