SAARLANE ⟩ Lehar Kütt - päikseline tippjuht, kes astus kõrvale

Napid nädalad tagasi riikliku finantseerimisasutuse KredEx juhi kohalt lahkunud Lehar Kütt (39) on sooja ja eluterve suhtumisega Saaremaa mees, kes tundis ühel hetkel, et riigipoolne kriisimeetmete juhtimine on nõrk. Et tema võimuses polnud seal olulisi muudatusi teha, tõstis ta käed ja astus kõrvale.