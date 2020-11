VAATA KELLELE ⟩ Ettevõtlusõppe edendajate tiitlid võivad tulla saartele

Aasta ettevõtliku õpetaja kategoorias on nomineeritud Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre, kelle kohta on öeldud, et Maila panuseks on pikaajaline tulemuslik töö disainiõpilaste ettevõtlusõppe eestvedamisel, õpetajate koostööks võimaluste loomisel ja ettevõtjatest partnerite kaasamisel. Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna õpilased osalevad aktiivselt igal õppeaastal õpilasfirmades ja õpiettevõtetes. Koostöös ettevõtjatega viiakse ellu edukaid õpiprojekte, mis on tihti kajastatud ka üleriigiliselt. Õpiprojektide, õpilasfirmade ja õpiettevõtete juhendamisel on kaasatud mitmed õpetajad, mentorid ja ettevõtjad, kelle eduka tiimitöö taustal on Maila järjekindel ja oskuslik töö inimestega. Sama oskuslik on ta ka õpilaste kaasamisel, motiveerimisel ja inspireerimisel.

Aasta ettevõtlusõppe edendaja kategooriast leiab aga nominentide hulgast Triin Arva, Saare Arenduskeskus SA ettevõtluskonsultandi. Triin on oma südameasjaks võtnud, et noorte elu Saaremaal oleks äge ja noored julgeksid ettevõtlusega tegeleda. Juba 10 aastat veab ja koordineerib ta maakonnas noortevaldkonna ettevõtlikkuse ja ettevõtluse tegemisi ning igal aastal üllatab millegi uuega.

Tänavu tegi ta koos Muhu Noortekeskusega noortepäeval ettevõtlusmuinasjuttude töötoa, malevas ettevõtluspäeva ning korraldab koolidega koostöös ettevõtlusprojekte. Peale tööd tegutseb ettevõtlikkuse edendamise eesmärgist lähtuvalt kohalikus külaseltsis.

Triin on 10 aastat vedanud ettevõtluse ja ettevõtlikkuse üritust Saaremaa Päike, mis vältab läbi õppeaasta. Selle raames aset leidvad koolitused ja väljasõidud arendavad noori mitmekülgselt ning programm lõpeb äriideede konkursiga.

Triinu on tunnustatud rahvusvahelise koostöö ja ettevõtluse ning meediakirjaoskuse projekti RIBS (Rolling images in business startups) juhtimise eest. Ta on pälvinud Saare maakonna noortevaldkonna aasta tegija tiitli ja maakonna noortevaldkonna aasta koolitaja tiitli. Triin hoolitseb selle eest, et igas maakonna nurgas oleks keegi, kes noorte ettevõtlikkuse eest seisab ja tehtaks palju koostööd.

Samas kategoorias on nominent ka Liia Ots, Muhu Noortekeskuse juhataja. Liia on teadlik ettevõtluse edendamise vajalikkusest ning teeb Muhu saare noortekeskuses kõik selleks, et oleks võimalus ettevõtlusõppeks.

Aastaringselt korraldab ta üritusi, mille üks osa on alati ettevõtlusõpe, olgu see malev või noortepäev. Liia tähistab aktiivselt rahvusvahelist noortepäeva ning korraldab selleks avaliku ürituse. Tema juhtimisel on õpilased saavutanud märkimisväärseid kohti konkurssidel.

Aasta parimaid ettevõtlusõppe edendajaid tunnustatakse viies kategoorias: aasta ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe mentor ja ettevõtlusõppe edendaja ning Edu ja Tegu programmi aasta tegija.